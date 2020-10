Instagram compie 10 anni e si rinnova: le novità in arrivo

Milano, 6 ott. (askanews) – Instagram ha cambiato il modo di vivere i social network mettendo al primo posto le immagini e a 10 anni dal suo debutto il 6 ottobre 2010 continua a rinnovarsi contribuendo ad un cambiamento della cultura globale.

Nel giorno del suo decimo compleanno, Instagram presenta nuovi prodotti e funzioni e sottolinea l’importanza della futura generazione di creator che sta contribuendo al rivoluzionario cambiamento della piattaforma. Si comincia con una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni, che permetteranno di rivivere e ricordare i momenti migliori dell’utente. La funzione consente di condividere, scaricare e salvare le storie nei propri highlight. Una timeline di prodotto permetterà di ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram.

Nei prossimi giorni lo shopping sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su Reels. L’obiettivo è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite la piattaforma.

Inoltre, a partire da oggi, in Italia apparirà un’icona “Reels” direttamente sulla schermata principale di Instagram. Proprio questa nuova funzione sta appassionando vip e creator che condividono momenti speciali o quotidiani delle loro vite ma anche campagne o semplici momenti di divertimento.

Che piaccia o no, Instagram ha segnato la comunicazione di questo decennio, all’inizio si è diffuso tra i più giovani ma poi ha conquistato anche i più grandi per l’immediatezza di utilizzo e la molteplicità di funzioni che permettono a tutti di sentirsi protagonisti in uno scatto o in un video.