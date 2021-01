Al via “Variazioni-Dialoghi in Musica” de La Società dei Concerti

Roma, 18 gen. (askanews) – Concerto dal vivo e talk show, insieme. Vista la pandemia e l’incertezza che circonda ancora il mondo della cultura e dello spettacolo, la Fondazione La Società dei Concerti lancia “Variazioni – Dialoghi in Musica”, video talk musicali per gli abbonati e chiunque altro voglia fruirne, per sostituire il concerto del mercoledì con una proposta alternativa che coniuga arte, cultura e intrattenimento.

Dal 27 gennaio otto variazioni per quattro settimane, sempre il mercoledì on demand sul sito della Fondazione.

Un percorso musicale e divulgativo, un dialogo con l’artista e altri ospiti in cui Enrica Mormone, presidente della Fondazione, farà da moderatrice.

Laura Marzadori violino di spalla teatro La Scala: “Il consiglio che posso dare è cercare una propria identità: bisogna rimanere se stessi anche per comunicare con il pubblico qualcosa di reale e sincero”.

Alioscia Bisceglia, cantante: “Io ascoltando da grandicello un po’ di musica classica nella mia musica ho trovato parecchi riferimenti”.

Un dialogo sulla musica, nell’attesa di poterla rivivere presto dal vivo.

Tommaso Bosso: “È bello questo momento perché a quasi un anno, 7-8 mesi dalla scomparsa di Ezio è bello mantenere e valorizzare ciò che ha fatto, che è talmente vario e unico che secondo me lo scopo è quello”.