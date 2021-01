Madrid scossa da un’esplosione, distrutto un palazzo

Roma, 20 gen. (askanews) – Una gigantesca esplosione ha scosso il centro di Madrid distruggendo i tre piani superiori di un palazzo a Calle De Toledo. Non si conoscono ancora le cause. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco e di soccorso medico. L’edificio è vicino a una residenza per anziani dove inizialmente si pensava fosse avvenuta l’esplosione, ma dove non risultano feriti. Le squadre di soccorso evacuano residenti e passanti.