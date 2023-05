Una bimba di soli 5 anni è stata sbalzata fuori dal finestrino dell’auto della madre dopo il tamponamento con un’altra vettura. L’urto ha fatto volare via la piccina dall’abitacolo, battendo la testa. L’episodio è accaduto nella mattinata di Lunedì 22 maggio a Vigevano (Pavia) in via Mentana. La bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni sono molto gravi; c’è molta preoccupazione sulla sua sorte e si teme che non ce la faccia a sopravvivere.

Bimba sbalzata fuori dall’auto: l’incidente

Come precisa FanPage, al momento non sono ancora del tutto chiare le dinamiche che hanno portato all’incidente avvenuto in via Mentana. Quello che si sa per ora è solo che la bimba si trovava sul sedile posteriore dell’auto della madre. Improvvisamente, c’è stato lo scontro con un’altra vettura e la piccola è stata letteralmente sbalzata fuori dall’abitacolo attraversando il finestrino che era aperto a causa del caldo. Non è dato sapere se la piccola, al momento dell’incidente, fosse correttamente seduta e se fossero stati soddisfatti tutti i criteri di sicurezza previsti dalla legge.

L’intervento del 118

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che, come si legge dal Giorno, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che è tuttavia atterrato allo stadio, a poca distanza dal luogo del sinistro. Alla fine, la piccola è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Vigevano in condizioni molto gravi.