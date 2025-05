Una tragica fine ha spezzato le speranze di ritrovare in vita Nico Civitella ed Emanuele Capone, i due vigili del fuoco scomparsi il 30 aprile durante un’escursione tra i sentieri impervi dell’Appennino abruzzese. Sono stati rinvenuti morti in una forra del fiume Avello, nella zona di Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti.

Chieti, vigili del fuoco trovati morti dopo ore di ricerche



Il ritrovamento, nel pomeriggio di ieri, è avvenuto dopo ore di ricerche condotte da squadre specializzate, in un contesto reso complesso dalla natura del terreno e dalle condizioni ambientali.

I due vigili del fuoco erano precipitati in una profonda forra del fiume Avello lo scorso 30 aprile, durante un’escursione in montagna. Le operazioni di recupero, particolarmente complesse per la conformazione impervia dell’area, sono state condotte da squadre specializzate dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico.

I due uomini facevano parte di un gruppo composto da quattro vigili del fuoco, tutti fuori servizio al momento della scomparsa. Il gruppo si era avventurato lungo i sentieri di Balzolo, frazione montana del comune di Pennapiedimonte, nella Majella, quando si sono perse le loro tracce.

Dei quattro vigili del fuoco coinvolti, due sono stati tratti in salvo: uno illeso, l’altro trasportato in ospedale per accertamenti. Per gli altri due, purtroppo, l’escursione si è conclusa in tragedia.

Chieti, vigili del fuoco morti: chi erano Emanuele Capone e Nico Civitella

Le vittime della tragedia avvenuta a Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte (Chieti), sono Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi 42enni, vigili del fuoco e amici uniti dalla passione per la montagna. Altri due colleghi, Giulio De Panfilis, 32 anni, e Gabriele Buzzelli, 48, sono stati tratti in salvo.

Sui corpi sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. L’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori indagini, che comprenderanno anche rilievi sul luogo dell’incidente, affidati ai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti e al Reparto Carabinieri Forestale del Parco Nazionale della Maiella.