Escursione in Abruzzo, due vigili del fuoco dispersi: le ricerche sono in corso

Tragedia in montagna, due vigili del fuoco dispersi durante un'escursione in ...

Durante un’escursione nei pressi di Pennapiedimonte, in Abruzzo, due vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti sono scomparsi, facendo scattare una complessa operazione di ricerca. L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, intorno alle 19:35, e da allora sono impegnate diverse squadre di soccorso, supportate da mezzi aerei e unità specializzate.

L’area impervia e le condizioni del terreno stanno rendendo difficili le operazioni sui dispersi.

Due vigili del fuoco risultano ancora irreperibili dopo un’escursione a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. Facevano parte di un gruppo di quattro colleghi in difficoltà che hanno lanciato l’allarme alla sala operativa. Due sono stati tratti in salvo e affidati al 118, mentre gli altri, presumibilmente precipitati in una forra, sono tuttora cercati da squadre specializzate.

Le operazioni di soccorso, iniziate ieri sera, proseguono senza sosta nonostante le condizioni complesse del territorio montano e la difficile accessibilità della zona.

Secondo una prima ricostruzione, quattro vigili del fuoco del comando di Chieti, liberi dal servizio, stavano esplorando la forra del fiume Avello, nel Parco Nazionale della Maiella, un’area affascinante ma nota per la sua pericolosità.

Le ricerche, particolarmente complesse per la natura impervia del territorio, si concentrano nella zona di Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte. Due dei quattro sono stati recuperati, uno illeso e l’altro trasportato in ospedale, mentre proseguono senza sosta le operazioni per localizzare i dispersi.