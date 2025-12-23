Vince Zampella morto in un incidente d’auto: addio al co-creatore di Call of Duty

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Vince Zampella, storico co-creatore della serie Call of Duty e figura centrale dell’industria globale dei videogiochi, morto all’età di 55 anni.

L’eredità di Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty

La scomparsa di Zampella rappresenta un duro colpo per il mondo dei videogiochi.

A 55 anni, lo sviluppatore lascia un’eredità creativa enorme: è stato tra i fondatori di Infinity Ward, studio responsabile del successo planetario di Call of Duty, e ha contribuito allo sviluppo di serie iconiche come Medal of Honor e Titanfall.

Nel 2010 ha co-fondato Respawn Entertainment, poi acquisita da Electronic Arts, guidando la realizzazione di titoli di grande rilievo come Apex Legends e i capitoli di Star Wars Jedi, oltre a supervisionare il franchise Battlefield.

Proprio Electronic Arts ha espresso profondo cordoglio, sottolineando come la visione e l’influenza di Zampella abbiano contribuito a definire l’intrattenimento interattivo moderno, ispirando generazioni di giocatori e sviluppatori e lasciando un’impronta destinata a durare nel tempo.

We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be. Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025

Vince Zampella ha perso la vita domenica pomeriggio in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Angeles Crest Highway, strada panoramica situata a nord di Los Angeles, nelle montagne di San Gabriel.

Secondo l’emittente locale NBC4, il sinistro, segnalato intorno alle 12:45, avrebbe coinvolto una sola vettura, la sua Ferrari che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di carreggiata andando a schiantarsi contro una barriera in cemento. L’impatto è stato violentissimo: uno degli occupanti sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto successivamente in ospedale, mentre il conducente sarebbe rimasto intrappolato all’interno dell’auto, avvolta dalle fiamme, perdendo la vita sul posto.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.