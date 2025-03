Una vincita straordinaria

La fortuna ha baciato un giocatore romano che ha centrato il jackpot del Superenalotto, portando a casa la straordinaria somma di 88 milioni e 232.801 euro. Questo evento eccezionale è avvenuto in un punto vendita situato in via della Giustiniana 271, gestito da Marco Angeletti. Il biglietto vincente, acquistato per soli 3 euro, è stato realizzato tramite il sistema Quick Pick, che genera numeri casuali senza l’intervento del giocatore.

Dettagli della vincita

La sestina vincente è composta dai numeri 36-40-49-54-66-83, con il Jolly 14 e il Superstar 44. Questo successo non solo rappresenta una svolta nella vita del vincitore, ma segna anche un momento storico per il gioco, poiché è la prima volta che il jackpot supera i 88 milioni di euro dopo un lungo periodo di attesa. Il punto vendita, situato in un centro commerciale all’aperto, è un luogo di grande passaggio, frequentato da molti cittadini del quartiere di Prima Porta, che include supermercati, bar e centri estetici.

Un jackpot in crescita

Questa vincita record è il risultato di una serie di estrazioni fortunate, che hanno visto il jackpot crescere costantemente. L’ultimo jackpot significativo risale a un anno fa, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, un fortunato giocatore si era aggiudicato 89,2 milioni di euro. La nuova formula di gioco, introdotta nel 2016, ha contribuito a questa crescita, poiché una parte più sostanziosa della raccolta è destinata al montepremi. Inoltre, il gioco offre premi anche per chi indovina solo due numeri, aumentando così le possibilità di vincita per i giocatori.