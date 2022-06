Violento nubifragio ad Artena: in provincia di Roma, l’incessante temporale ha rapidamente trasformato le strada in fiumi.

Un violento nubifragio è stato segnalato a Artena, in provincia di Roma. Il luogo colpito dal furioso temporale è stato soggetto a pesanti allagamenti: come dimostrato dai video realizzati in zona, le strade si sono trasformate rapidamente in fiumi a causa del maltempo.

Maltempo in Italia, segnalati disagi in provincia di Roma

Nel pomeriggio di giovedì 9 giugno, il maltempo che si è abbattuto in quasi tutta Italia portando la Protezione Civile a emanare un’allerta meteo arancione per Molise e Puglia e un’allerta meteo gialla per altre 13 Regioni ha colpito anche Roma. In alcune località della provincia di Roma, infatti, sono stati segnalati forti temporali che hanno causato numerosi disagi alla popolazione.

Piogge incessanti, ad esempio, sono state segnalate a nord est della capitale in località come Montesacro e Bufalotta e nei comuni del Viterbese.

Violento nubifragio ad Artena, le strade si trasformano in fiumi

In particolare, il maltempo ha travolto in modo prorompente la cittadina di Artena. Il nubifragio ha provocato problemi alla viabilità. Gli allagamenti causati dal temporale, infatti, hanno rapidamente trasformato le strade in fiumi.

I danni e gli allagamenti causati dalla pioggia battente sono stati filmati dei residenti. I video, poi, sono stati postati sui social media. Le immagini mostrano l’acqua mentre scorre copiosa occupando la sede stradale.