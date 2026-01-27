Ancora una violenta scossa di terremoto ha interessato il sud est dell’Asia, zona già rinomata per le forze che interessano gli eventi sismici. Per fortuna sembrano non esserci danni a persone o cose anche se la paura nella popolazione è comunque notevole.

I dati di USGS sul sisma

L’istituto geologico degli Stati Uniti (USGS) ha tracciato i dati del sisma che ha interessato il territorio, facendo registrare una profondità di 127 km con epicentro nella città di Jatiroto, sull’Isola di Giava.

La potenza ha fatto sentire la scossa anche nella città di Yogyakarta che si trova a 99 km dall’epicentro del terremoto.

La zona dell’Indonesia è già da tempo soggetta a episodi di questo tipo, l’istituto statunitense ha fatto sapere che una potenza così elevata, in altre località avrebbe portato a feriti e danni ma la struttura della terra in Indonesia fortunatamente non lo ha permesso.

Scossa di magnitudo 5.7

La scossa è stata rilevata alle 08.20 ora locale e la magnitudo è stata di 5.7. La potenza ha spinto tutti i cittadini dell’Isola, l’area più popolata del paese, a scendere in strada.

L’Indonesia però è abituata a convivere con i terremoti, anche se in questo caso la fortuna relativa ai mancati danni è da ritenersi nell’epicentro davvero profondo, come riportato anche da The Social Post.

Oltre ai terremoti, il territorio indonesiano convive con gli tsunami. Per il momento non è stata diramata alcuna allerta in merito; anche se il monitoraggio resta sempre elevato, in particolare per eventuali scosse di assestamento in arrivo.