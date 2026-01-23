A distanza di poche ore due scosse di terremoto hanno colpito Sicilia e Calabria, momenti di paura tra i residenti mentre proseguono le verifiche.

Una violenta scossa di terremoto ha colpito oggi pomeriggio, venerdì 23 gennaio, la provincia di Catanzaro, con epicentro nel comune di Serrastretta. Il sisma, registrato dall’INGV alle 15:20 e distintamente avvertito in tutta l’area circostante, è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Nelle scorse ore una scossa notturna in Sicilia: apprensione a Casteldaccia

Prima della scossa a Catanzaro, solo poche ore fa un altro terremoto aveva interessato l’Italia. Nelle prime ore della notte, attorno a mezzanotte, una scossa di magnitudo 2.7 ha colpito la provincia di Palermo, con epicentro a 2 km a ovest di Casteldaccia e ipocentro a circa 7 km di profondità.

Nonostante l’intensità contenuta, il sisma è stato percepito in diverse località del Palermitano, tra cui Villabate, Altavilla Milicia e Termini Imerese, suscitando momenti di apprensione tra i residenti. Numerose segnalazioni sono arrivate ai Vigili del Fuoco, ma fortunatamente non sarebbero stati registrati danni a persone o edifici. L’evento ha comunque generato paura e molte testimonianze sui social da parte degli abitanti.

Catanzaro, violenta scossa di terremoto: gente in strada a Serrastretta

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio, alle 15:20, un terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la provincia di Catanzaro, con epicentro nel comune di Serrastretta, nella zona pedemontana della Sila, al confine con la provincia di Cosenza.

Secondo i dati dell’INGV, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità e coordinate geografiche 39.0340, 16.4337. Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente in tutta l’area circostante, soprattutto a Lamezia Terme, Catanzaro e nei comuni limitrofi come Cosenza, Acri e San Giovanni in Fiore.

Diversi residenti hanno raccontato sui social di aver sentito il terreno muoversi sotto i piedi, con alcuni che avrebbero avvertito due scosse ravvicinate, accompagnate da un forte boato. Nonostante la forte percezione, al momento non risulterebbero danni a persone o cose né interventi dei vigili del fuoco nelle province interessate.