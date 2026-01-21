Attimi di paura nella serata di ieri, martedì 20 gennaio, nel Frusinate, a causa di una scossa di terremoto, avvertita in diversi comuni della Ciociaria. Il sisma, di magnitudo 3.3, ha portato alla decisione di tenere chiuse le scuole oggi, mercoledì 21 gennaio, per precauzione. Ecco dove.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 nel Frusinate

Paura nel Frusinate, dove ieri sera è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a circa 3 km a sud-est di Veroli (Frosinone), a una profondità di 10km. La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. La scossa è stata avvertita in diversi comuni della Ciociaria e causato paura tra gli abitanti. Queste le parole di alcuni residenti: “lo abbiamo sentito tutti, è stato come un’esplosione“. Secondo l’INGV la scossa potrebbe essere stata percepita soprattutto in tutti quei comuni situati entro 20km dall’epicentro, come Boville Ernica, Torrice, Ripi, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Strangolagalli, Arnara, Castelliri e Alatri.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 nel Frusinate: scuole chiuse

Il Sindaco di Veroli ha deciso, a seguito del sisma di ieri sera di magnitudo 3.3, di tenere chiuse le scuole, di ogni ordine e grado e in via precauzionale, per la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Oggi verranno infatti eseguiti tutti i controlli del caso sulla stabilità e sicurezza degli edifici scolastici.