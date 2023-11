La terra al largo delle Isole Filippine trema violentemente e fa preoccupare i residenti: registrata questa mattina (alle ore 8 in Italia) una scossa di terremoto di magnitudo 6.7. C’è proeccupazione per una possibile allerta tsunami.

Terremoto Filippine: i dettagli della scossa

Stando ai dati riportati sul sito dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e a quelli raccolti dal Servizio geologico Usa, il sisma è stato registrato in questa mattina alle re 8 (quando nelle Filippine erano le ore 16). Il terremoto ha colpito la zona Sud del Paese, nella regione del Mindnao ed è avvenuto ad una profondità di 10 chilometri. Al momento, non sono state diffuse informazioni riguardanti eventuali danni a persone o cose.

Terremoto Filippine: allerta tsunami

La scossa di terremoto ha colpito in mare, non molto lontano dalle coste dell’isola di Sarangani. Per questo motivo si temeva che potesse verificarsi uno tsunami. Per il momento, però, le autorità non hanno diramato alcuna allerta: nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti su questo fronte. Gli esperti del Pacific Tsunami Warning Center hanno dichiarato che non dovrebbe, però, verificarsi questa eventualità.