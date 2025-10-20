Il terribile episodio nel Trevigiano, dove la ragazzina sarebbe stata prima stordita con bevande alcoliche e poi violentata.

Una ragazza di 16 anni sarebbe stata violentata nello scantinato di un locale che vende kebab nel Trevigiano. A fare la denuncia il padre della minorenne.

Ragazza di 16 anni aggredita in un locale che vende kebab: la denuncia shock

Siamo in provincia di Treviso dove, una ragazza di appena 16 anni sarebbe stata violentata nello scantinato del kebabbaro.

E’ stato il padre della ragazza ha sporgere denuncia dopo che, quando è andato a prendere la figlia, l’ha trovata su una sedia in stato confusionale. La giovane sarebbe entrata nel locale per mangiare qualcosa in attesa appunto che il padre passasse a prenderla dopo una giornata passata con gli amici. Il titolare del locale, un uomo di 27 anni, l’avrebbe però portata sul retro e poi stordita con whisky e cola. La 16enne sarebbe poi stata portata nello scantinato dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale. In ospedale poi è stato confermato il rapporto sessuale. Da qui sono partite le indagini.

Ragazza di 16 anni aggredita in un locale che vende kebab: al centro delle indagini tre cittadini pakistani

I Carabinieri hanno fatto partire subito le indagini dopo la denuncia da parte del padre della 16enne, la quale sarebbe stata violentata in uno scantinato del kebabbaro in provincia di Treviso. Secondo quanto riferito da La Tribuna di Treviso, al centro delle indagini ci sarebbero tre cittadini pakistani, tra cui il proprietario.