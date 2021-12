Violenza donne, Lamorgese: si potrà procedere anche senza querela

Roma, 3 dic. (askanews) – “Abbiamo operato adottando strumenti come il braccialetto elettronico che potrà essere adottato dall’autorità giudiziaria nei casi in cui si proceda direttamente senza querela con procedibilità di ufficio. In caso di atteggiamenti violenti si potrà procedere d’ufficio”.

Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, parlando in conferenza stampa del ddl contro la violenza sulle donne approvato dal consiglio dei ministri.

Lamorgese ha illustrato anche un’altra misura presente nel testo, la “provvisionale”: “Interveniamo con un aiuto economico immediatamente, nella fase delle indagini”.