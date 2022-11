Violenza sulle donne, Costa (CUG): mai abbassare la guardia

Roma, 30 nov. (askanews) - Lotta alla violenza psicologica e fisica contro le donne, all'emarginazione, ma anche parità di genere in casa e sul posto di lavoro. Sono alcuni dei temi al centro dell'iniziativa "Donne, vita, libertà", promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia per la Coes...

Roma, 30 nov. (askanews) – Lotta alla violenza psicologica e fisica contro le donne, all’emarginazione, ma anche parità di genere in casa e sul posto di lavoro. Sono alcuni dei temi al centro dell’iniziativa “Donne, vita, libertà”, promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Presieduto dalla dottoressa Teresa Costa, il Comitato porta avanti ogni giorno le tante battaglie che coinvolgono l’universo femminile, come il diritto al pari trattamento economico nel lavoro o l’accesso ai ruoli apicali nelle aziende, nella politica e in altri ambiti sociali.

“Abbiamo fatto tanto, ma ancora tanto c’è da fare – sottolinea la Presidente Costa – dobbiamo essere vigili e non abbassare mai la guardia. Soltanto con l’effettiva parità di diritti, del lavoro, dell’autonomia, dell’indipendenza, si può dire di vivere in una società giusta, civile, in cui tutte le minoranze possano essere effettivamente integrate in maniera consapevole”.