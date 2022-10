Virus Dengue, il Comune conferma: isolato un caso a Carrara

Un positivo al Virus Dengue in via Candia Bassa, il Comune conferma che è stato isolato un caso a Carrara ed avvia le procedure su tutta l'area

Allarme moderato ed attenzione per il virus Dengue il Comune conferma: è stato isolato un caso a Carrara, in Toscana. La sindaca ha disposto la disinfestazione contro la zanzara tigre in alcune zone specifiche della città. Quali? Quelle afferenti a via Candia Bassa in cui il positivo aveva soggiornato.

Ma di cosa parliamo? Il virus Dengue viene trasmesso dalla zanzara tigre, ed èè una malattia tropicale che porta febbri anche molto alte.

Virus Dengue, un caso a Carrara

La temperatura elevata tende a presentarsi circa sette giorni dopo il contatto con l’animale e non mancano i decorsi asintomatici. La sintomatologie standard però può anche essete severa: febbre alta, mal di testa e dolori e in rari casi più gravi anche una febbre emorragica.

Tutte le procedure di disinfestazione

Il dipartimento della prevenzione del Comune ha disposto immediatamente la procedura di disinfestazione prevista in questi casi di emergenze sanitarie. Nella zona di via Candia Bassa s procederà quindi in un raggio di circa 100 metri dall’abitazione dove il caso positivo al virus ha soggiornato recentemente. La disinfestazione è avvenuta con insetticidi tramite interventi sia adulticidi sia larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private.

In atto anche una ricerca per eliminare siti larvali, specie dopo le abbondanti piogge di queste giorni.