Le autorità in India stanno lavorando con misure preventive per minimizzare il rischio di diffusione del virus all'interno delle strutture sanitarie

A partire da oggi, venerdì 15 settembre, le autorità di Kerala hanno adottato la decisione di chiudere tutte le scuole come parte delle misure atte a contenere la diffusione del virus Nipah.

Virus Nipah in India: i provvedimenti per contenere i contagi

La preoccupazione cresce ulteriormente a seguito della conferma del sesto caso positivo, un uomo di 39 anni, e delle recenti scoperte delle autorità statali, che indicano un potenziale rischio per quasi mille individui che potrebbero essere stati esposti al contagio. Queste persone sono state immediatamente messe sotto osservazione sanitaria mentre gli sforzi per controllare la diffusione del virus continuano a intensificarsi nella regione.

Oltre alla chiusura delle scuole, sono stati presi ulteriori provvedimenti restrittivi nel tentativo di contenere la diffusione del virus Nipah. Questi provvedimenti includono la chiusura di negozi e mercati, fatta eccezione per quelli che forniscono beni essenziali, garantendo così l’accesso ai generi di prima necessità. In aggiunta, tutte le altre forme di riunione, comprese le funzioni religiose, sono state vietate fino al 24 settembre. Queste misure mirano a ridurre al minimo l’interazione sociale e a limitare le potenziali opportunità di trasmissione del virus nella comunità, al fine di proteggere la salute pubblica.

Le autorità sanitarie: nuove strutture fra le misure preventive

Le autorità sanitarie hanno annunciato che nel distretto di Kozhikode, dove si registra una concentrazione di casi del virus Nipah, sono state messe in atto importanti misure preventive. In particolare, nell’ospedale del College di Medicina di Kozhikode sono state allestite ben 75 camere d’isolamento dedicate ai pazienti affetti dal virus, oltre a sei unità per il trattamento intensivo, e numerose apparecchiature per la ventilazione assistita dei pazienti. Queste nuove strutture e risorse mirano a garantire un’adeguata assistenza medica e isolamento per coloro che potrebbero essere affetti dal virus, contribuendo così a contenere la diffusione della malattia e a mitigarne gli effetti sulla comunità.