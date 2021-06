Visco: la pandemia ha aggravato l’insicurezza alimentare

Secondo il FMI, la contrazione economica globale registrata l'anno scorso sarebbe stata tre volte peggiore senza un sostegno politico così rapido e mondiale

Il Governatore Ignazio Visco ha tenuto l’intervento di chiusura dei lavori della “2021 IIF G20 Conference” – The G20 Agenda Under Italian Presidency, organizzata dall’Institute of International Finance. “L’economia globale è in ripresa: le ultime proiezioni dell’OCSE sulla crescita del PIL mondiale sono state riviste al rialzo sia per quest’anno che per il prossimo, grazie ai continui progressi nelle campagne di vaccinazione.

La cooperazione tra i paesi e il coordinamento tra le autorità monetarie e fiscali hanno posto le basi per la ripresa, segnando un importante cambio di direzione. Secondo il FMI, la contrazione economica globale registrata l’anno scorso sarebbe stata tre volte peggiore senza un sostegno politico così rapido e mondiale. Tuttavia, la Banca Mondiale ci avverte anche dell’onere sproporzionato che ricade sui paesi più poveri e vulnerabili: la pandemia ha tristemente invertito i precedenti guadagni nella riduzione della povertà estrema e ha aggravato l’insicurezza alimentare per milioni di persone” ha affermato Visco.

“Le prospettive globali, sebbene migliorate, non sono uniformi tra le regioni del mondo. Nelle economie avanzate, le vaccinazioni rapide forniscono una via d’uscita dall’emergenza sanitaria, permettendo la riapertura delle attività ad alta intensità di contatto. Nelle economie emergenti, invece, i lenti progressi nelle vaccinazioni e le nuove epidemie ostacolano la crescita, soprattutto dove lo spazio politico è più ristretto. Il fatto che la conferenza di oggi si svolga online ci ricorda che non siamo ancora fuori pericolo.

I rischi sono diventati più equilibrati, ma l’incertezza riguardo ai tempi e al percorso della ripresa globale rimane sostanziale. La continua incertezza dipende non solo dagli sviluppi sanitari, ma anche dalla difficoltà di valutare i cambiamenti che sono stati scatenati dalla pandemia. La portata del danno economico che ha inflitto, nonostante il forte sostegno politico, diventerà più evidente man mano che queste misure saranno gradualmente eliminate. Le grandi dislocazioni nell’offerta e nella domanda che ha causato, che sono particolarmente marcate in alcuni settori, insieme alla ripresa dei prezzi delle materie prime, complicheranno la valutazione delle prospettive inflazionistiche per un po’ di tempo.

Molte delle sfide che ci attendono sono precedenti alla crisi, ma ora sono più forti che mai. Per esempio, la digitalizzazione ha accelerato con la pandemia, cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e spendere. Queste sfide forniscono anche opportunità per rilanciare la crescita della produttività, che è stata a lungo vacillante in tutto il mondo, e possono aiutare a ridurre le disuguaglianze. Molto dipenderà, tuttavia, dall’efficacia delle politiche che saranno attuate durante la ripresa” ha aggiunto Visco.