Visita di Macron e Brigitte vicino al Mont-Saint-Michel

Mont-Saint-Michel (Francia), 5 giu. (askanews) – Piccolo bagno di folla per il presidente francese Emmanuel Macron e la Prèmiere Dame Brigitte allo sbarramento del Couesnon, il fiume che sfocia nella baia, vicino a Mont-Saint-Michel, poco prima di recarsi sulla rocca della Manica per celebrare il millesimo anniversario dalla fondazione dell’abbazia.

Il presidente – scrive Afp – è qui per annunciare una campagna che classifichi di più gli edifici di culto in Francia risalenti al XIX e XX secolo come monumenti storici per poterne facilitare la conservazione.