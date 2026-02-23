Visita di Mattarella a Niscemi, assicurazioni e misure per le famiglie colpite

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si reca a Niscemi per manifestare vicinanza, effettuare un sopralluogo dall'elicottero e incontrare amministrazione, protezione civile e cittadini colpiti dalla frana

La visita del presidente a Niscemi

Il capo dello Stato, Sergio mattarella, ha visitato Niscemi per manifestare la vicinanza delle istituzioni alla comunità colpita da un grave movimento franoso. Dopo un sorvolo in elicottero dell’area interessata, il presidente si è recato in città dove ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti, il commissario straordinario e capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e i residenti coinvolti.

Nel corso dei colloqui Mattarella ha ribadito che «ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi», dichiarazione accolta con applausi dai presenti.

Le autorità locali e la Protezione civile hanno avviato le prime verifiche tecniche per valutare estensione dei danni e interventi urgenti.

Il contesto dell’emergenza e il sopralluogo

La frana ha determinato lo sgombero di numerose abitazioni e l’isolamento di ampie porzioni di territorio. Secondo i rapporti, l’evento ha costretto allo sgombero circa 1.500 persone, mentre altre fonti segnalano diverse centinaia di nuclei familiari rimasti senza casa. La situazione ha creato una crisi sociale e abitativa di ampia portata.

Il sopralluogo dall’elicottero ha consentito al presidente di valutare dall’alto l’estensione del dissesto. La successiva ispezione sul terreno ha permesso di incontrare soccorritori e tecnici impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Le squadre hanno illustrato le priorità operative e le criticità riscontrate sul campo. È prevista la prosecuzione delle verifiche geologiche e la definizione delle misure di assistenza alla popolazione.

Riunioni con le autorità locali

A seguito delle verifiche geologiche in corso, il presidente ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e i responsabili della Protezione civile.

Nel corso della mattinata sono stati aggiornati gli interventi già avviati e pianificati i prossimi passi. Al centro del confronto sono emerse la messa in sicurezza del territorio, le demolizioni degli immobili a rischio e la gestione degli sfollati.

È stato confermato il coinvolgimento di un commissario per coordinare gli interventi e garantire risposte tempestive e coordinate alla popolazione interessata. Sono previste ulteriori riunioni operative per definire tempi e risorse necessarie.

Il rapporto con la comunità e le istanze dei cittadini

Dopo le riunioni operative, la visita in piazza ha rafforzato il contatto diretto tra istituzioni e popolazione. Il presidente si è trattenuto a lungo per ascoltare testimonianze di chi ha perso la casa e spera di restare nel territorio. Gli interventi hanno messo in luce timori per il futuro e la richiesta di misure che consentano il ritorno alla normalità.

La risposta istituzionale è stata sia simbolica sia operativa. Il presidente ha ribadito la presenza istituzionale e l’impegno a sostenere interventi volti a ricostruire i servizi essenziali. I cittadini hanno chiesto soprattutto garanzie concrete per il recupero di abitazioni e attività economiche, e per la tutela dei legami sociali che sostengono la comunità. Le prossime riunioni operative definiranno tempi e risorse necessarie per l’attuazione delle misure.

Visite alle scuole e attenzione ai più giovani

Nel prosieguo delle riunioni operative, la delegazione si è recata in plessi scolastici che ospitano classi trasferite da edifici resi inagibili. La visita ha rafforzato il contatto tra istituzioni e comunità scolastica e ha rappresentato un momento simbolico di vicinanza alle famiglie.

La presenza del presidente in un istituto con studenti privi di aula ha sottolineato l’importanza di tutelare istruzione e servizi essenziali anche durante le emergenze. Dirigenti, insegnanti e alunni hanno ricevuto parole di incoraggiamento e la conferma di interventi mirati per garantire continuità didattica e serenità ai ragazzi.

Misure economiche e interventi immediati

In continuità con le visite ai plessi scolastici, le amministrazioni hanno accelerato l'erogazione di sostegni alle famiglie sfollate. Sono stati avviati bonifici per contributi mensili destinati all'affitto e ad altre necessità, con importi differenziati in base alla composizione dei nuclei familiari. È stato inoltre stanziato un primo fondo per le spese emergenziali, che ha consentito di snellire le procedure amministrative. Le autorità definiscono l'intervento prioritario per evitare l'abbandono del territorio.

Il ruolo delle istituzioni regionali e nazionali

Le erogazioni proseguiranno nelle settimane successive per completare i pagamenti e monitorare le necessità. La Regione Siciliana e lo Stato hanno coordinato risorse e piani operativi per le misure urgenti e per la fase successiva. Il dialogo tra amministrazioni locali, la Protezione civile e il governo nazionale mira a definire interventi immediati e strategie di medio periodo. Tra gli obiettivi figurano il ripristino delle attività produttive e la tutela del patrimonio culturale e sociale della comunità.

La visita del presidente Mattarella a Niscemi ha avuto una funzione sia simbolica sia ispettiva. L’obiettivo istituzionale è stato ribadire la vicinanza istituzionale e verificare lo stato delle opere e dei sostegni avviati. Nella comunità, scossa ma determinata, permane la richiesta di risposte chiare e rapide per ricostruire case, infrastrutture e la rete di relazioni che sostiene la vita quotidiana. Le amministrazioni hanno inoltre annunciato il monitoraggio costante degli esiti degli interventi e degli eventuali fabbisogni residui.