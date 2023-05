Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe recarsi a Roma per una visita lampo e potrebbe avere non solo a un incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma anche essere ricevuto dal Papa.

Visita lampo di Zelensky a Roma, si ipotizza un incontro con Meloni e con il Papa

Alla luce di quanto appreso dall’ANSA in ambienti parlamentari della maggioranza, è possibile che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontri il premier Giorgia Meloni nella giornata di domenica 14 maggio. La visita, tuttavia, sarebbe ancora in fase di definizioni.

L’agenzia di stampa ha anche precisato che diverse fonti qualificate internazionali hanno confermato che, nei prossimi giorni, il leader di Kiev si recherà in visita presso diversi Paesi europei.

Allo stato attuale, Zelensky è già stato a Helsinki, in Finlandia, e a L’Aia, nei Paesi Bassi. È atteso, come comunicato in via ufficiale dai media tedeschi, a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier. Conclusa la visita in Germania, potrebbe recarsi a Roma anche se, al momento, il viaggio in Italia non è ancora stato confermato dal Governo.

Fonti vaticane sulla possibilità di un colloquio tra Bergoglio e il leader ucraino

“È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato”, hanno rivelato fonti vaticane all’ANSAquando sono state interrogate circa le indiscrezioni che si stanno susseguendo a ritmo serrato circa l’ipotesi di una visita lampo del presidente ucraino a Roma.

Il possibile incontro con Papa Francesco rappresenta soltanto una congettura poiché, appunto, mancano conferme ufficiali e non sono giunte indiscrezioni su orari e luoghi dell’eventuale incontro.

Appena un paio di settimane fa, il Pontefice ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal. L’ultimo incontro con Zelensky, invece, risale a febbraio 2020 ossia a due anni prima dello scoppio della guerra avviata da Mosca.