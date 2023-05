Ucraina, la minaccia di Zelensky: "Vedrete di cosa è capace l'Europa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un avevrtimento ai russi e non si tira indietro: "La tirannia non regnerà"

Mentre la guerra in Ucraina prosegue da quasi un anno e mezzo e, al momento, non sembra essere vicina ad una conclusione, il presidente Volodymyr Zelensky lancia un nuovo avvertimento alla Russia.

Guerra in Ucraina, Zelensky avverte: “Vedrete di cosa è capace l’Europa”

Il presidente ucraino ha tenuto il suo consueto discorso dove ha ripetuto la sua ferma volontà, che è la medesima del suo Paese, di non arrendersi di fronte alle angherie dei russi. Zelensky ha lanciato un vero e proprio avvertimento alla Russia: “Sono fiducioso che il progetto di ricostruzione dell’Ucraina dopo le ostilità e dopo la guerra darà slancio allo sviluppo almeno dell’intera nostra regione. È qui, in Ucraina, che il mondo vedrà di cosa è capace l’Europa” – scrive su Twitter – “Qui, in Ucraina, avremo il massimo dell’Europa in Europa, il massimo possibile di ciò che i valori europei sono in grado di fare, di ciò che la cooperazione europea e globale è capace di fare.”

I ringraziamenti per il supporto all’Ucraina e l’avvertimento al Cremlino

Volodymyr Zelensky, nel discorso serale, ha spiegato con decisione come si comporterà l’Ucraina nel proseguimento del conflitto, lanciando un nuovo messaggio al Cremlino: “Non lasceremo al nemico un solo pezzo della nostra terra: la tirannia non regnerà da nessuna parte. Non dimentichiamo per un solo minuto che ogni giorno della presenza dell’occupante sulla nostra terra è per lui una tentazione di pensare che avrà successo. Dobbiamo restituire libertà, sicurezza a tutta la terra ucraina, a tutta la terra europea e lo faremo.” Infine, arriva il ringraziamento agli Stati che si stanno impegnando nell’inviare armi e supporto al Paese sotto attacco: “Ringrazio tutti i nostri partner e coloro che ci aiutano ad aumentare la nostra forza e rendere la difesa ucraina ancora più attiva.”