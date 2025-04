Un incontro di grande rilevanza storica

Oggi, la Camera dei Deputati si prepara ad accogliere i sovrani del Regno Unito, Carlo III e Camilla, in una visita che si preannuncia storica. Questo evento segna il primo intervento di un sovrano britannico davanti ai membri del Parlamento italiano, un momento che sottolinea l’importanza delle relazioni tra Italia e Regno Unito. La cerimonia avrà inizio alle 14.50 nell’Aula di Montecitorio, con la presenza dei presidenti della Camera e del Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, a fare da introduzione.

Un evento mediatico di grande portata

La visita non passerà inosservata, con 130 giornalisti e operatori accreditati, inclusa la stampa britannica, pronti a documentare ogni momento. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali satellitari e sulla webtv della Camera, in italiano e inglese, permettendo a un vasto pubblico di seguire l’evento in tempo reale. Questo sottolinea non solo l’importanza della visita, ma anche l’interesse internazionale che suscita.

Un’accoglienza solenne e tradizionale

I reali saranno accolti dal presidente Fontana in piazza Montecitorio alle 14.30, in un’atmosfera di grande solennità. La piazza sarà chiusa al pubblico per garantire la sicurezza e la privacy dell’evento. Durante l’incontro bilaterale previsto in Sala della Regina, Fontana avrà l’opportunità di mostrare ai sovrani alcuni disegni originali e manufatti, tra cui il bozzetto dell’Aula di Montecitorio realizzato dall’architetto Ernesto Basile. Questo momento di scambio culturale rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami tra le due nazioni.

Un programma ricco di significato

La cerimonia si aprirà con l’esecuzione degli Inni del Regno Unito e d’Italia da parte della banda interforze, un gesto simbolico che celebra l’amicizia tra i due paesi. Alle 15.15, la visita si concluderà con l’uscita dei sovrani dall’ingresso principale di Palazzo Montecitorio. Questo evento segue le precedenti visite di Carlo da principe, nel 1985 e nel 2009, e rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche. L’ultima visita di un re a Montecitorio risale a dicembre scorso, quando re Felipe di Spagna ha fatto il suo intervento.

Un simbolo di amicizia tra le nazioni

La presenza dell’Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna, esposta sulla facciata di Montecitorio, è un chiaro segnale dell’importanza di questo incontro. L’ufficio stampa ha confermato che l’evento sarà un momento di celebrazione e di riflessione sulle relazioni storiche e culturali tra Italia e Regno Unito. La visita di Carlo III e Camilla non è solo un evento ufficiale, ma un’opportunità per rinnovare e rafforzare i legami tra due nazioni che condividono una lunga storia di cooperazione e amicizia.