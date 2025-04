Un’accoglienza calorosa a Roma

La terza giornata della visita di Stato di re Carlo III e della regina consorte Camilla a Roma ha visto un’accoglienza trionfale. I reali britannici sono stati accolti dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un clima di grande entusiasmo. La cerimonia ha avuto inizio con un applauso scrosciante e una standing ovation per il re, seguita dall’esecuzione degli inni nazionali e dai discorsi ufficiali.

Fontana ha sottolineato l’importanza del legame storico tra Italia e Regno Unito, evidenziando come entrambi i Paesi condividano valori fondamentali come la libertà e la democrazia. La visita di re Carlo III rappresenta un momento significativo, essendo il primo sovrano britannico a parlare in Aula, un gesto che simboleggia la solidità delle relazioni bilaterali.

Valori condivisi e sfide comuni

Durante il suo discorso, re Carlo III ha messo in evidenza le sfide globali che entrambe le nazioni devono affrontare, dalla sicurezza ambientale alla gestione delle migrazioni. Ha espresso la necessità di una visione condivisa per affrontare queste problematiche, sottolineando l’importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito. Il re ha anche ricordato il forte legame culturale tra i due Paesi, citando l’influenza di Shakespeare sulla cultura italiana.

In un momento di grande attualità, il sovrano ha richiamato l’attenzione sulla situazione in Ucraina, evidenziando come entrambi i Paesi siano uniti nella difesa dei valori democratici e nella lotta per la libertà. La presenza di forze armate britanniche in Italia e il supporto italiano alle operazioni NATO sono stati messi in risalto come simboli di questa alleanza.

Un incontro con la premier Meloni e la cultura italiana

La mattina della cerimonia, re Carlo III ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj, dove ha potuto ammirare il Giardino Segreto. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità per discutere questioni di rilevanza internazionale e rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi. La premier ha accolto il sovrano con onori, sottolineando l’importanza della visita.

In un momento di grande significato culturale, re Carlo ha anche partecipato a una rappresentazione teatrale dedicata a Shakespeare, incontrando studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Questo gesto ha messo in evidenza l’importanza della cultura come ponte tra le nazioni, un tema caro al sovrano britannico.