La vita da single ha pro e contro che dipendono da molteplici fattori. Ma dal punto di vista finanziario i risultati di un recente studio non lasciano dubbi: vivere da soli comporta un incremento del 47% delle spese mensili

Vita da single per il 14% della popolazione

In Italia, una famiglia su tre è composta da ciò che l’ISTAT definisce “persone sole“, rappresentando un totale di 8.364.000 individui tra single, separati e vedovi che non si sono mai risposati. Questo numero è aumentato rispetto ai 7.433.000 registrati nel 2012, arrivando ora al 14% della popolazione. Questa situazione ha implicazioni significative anche dal punto di vista finanziario.

Quanto si spende in più

Secondo gli studi di Moneyfarm, -una società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale che per la sua analisi si è basata sui dati Istat – , chi vive da solo spende ogni mese 571 euro in più rispetto a una coppia che divide equamente le spese. Queste spese includono l’abitazione, i trasporti, i generi alimentari e gli svaghi. I risultati sono chiari: essere sposati o convivere offre notevoli vantaggi dal punto di vista economico.

Più single al nord e al centro

Le regioni con le percentuali più elevate di famiglie composte da un solo componente sono il nord-ovest e l’Italia centrale, dove rappresentano rispettivamente il 35,2% e il 35% del totale delle famiglie. Al Sud, invece, queste famiglie sono “solo” il 29,9% del totale.

La comparazione con le spese di una coppia

Per calcolare il costo di essere single, Moneyfarm ha condotto una valutazione comparativa tra le spese sostenute da chi vive da solo e quelle di una famiglia composta da due persone. La spesa media mensile per chi vive da solo si aggira intorno a 1.796 euro, con un minimo di 1.666 euro per gli over 65 e un massimo di 1.957 euro per le persone in età da lavoro, tra i 35 e i 64 anni.

Queste cifre risultano notevolmente superiori rispetto a quelle stimate per una coppia, la quale affronta costi mensili pari a 2.451 euro. Presumendo che le spese vengano divise a metà tra i due partner, chi convive spende 1.225 euro al mese, risparmiando 571 euro rispetto ai 1.796 euro stimati per una persona single. In altre parole, vivere da soli comporta un incremento del 47% delle spese mensili rispetto a convivere. con un’altra persona Questi dati evidenziano chiaramente i notevoli vantaggi economici di vivere in coppia.