Ha preso il diploma di maturità ed è partita: una madre single di 19 anni ha deciso di abbandonare l’Italia e crescere il figlio all’estero.

La protagonista di questa storia si chiama Lea Cattaneo, 19 anni, di Torino, giovane madre single. Non una situazione facile sicuramente, con una storia fatta di scelte dure e sacrifici. Si è appena diplomata, e ora ha scelto di lasciare la sua città e il Paese in cui è nata.

«Mi sento molto giudicata perché sono madre a 19 anni, non tanto dai miei coetanei quanto dalla generazione prima, quella dei miei genitori. Mi vedono come una bambina, senza le proprie idee o la capacità di fare delle scelte in modo consapevole. All’estero le persone sono più aperte, non ti chiedono se sei la baby sitter quando vai al supermercato o ti guardano male».