Vitello con tre occhi, nascita spettacolare in India. Nel distretto di Rajnandgaon, dello stato del Chhattisgarh, è venerato come una divinità.

Vitello con tre occhi, l’animale appena nato ha provocato grande stupore tra i cittadini del distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh in India, che lo credono una divinità.

Vitello nato con tre occhi in India

Il piccolo vitello è nato in coincidenza con il Makar Sankranti, festa del sole e del raccolto indiana.

Alla nascita, l’animale presentava tre occhi e ben quattro lobi. Secondo gli abitanti del distretto di Rajnandgaon sarebbe la reincarnazione del potente dio Shiva, che anch’esso possiede tre occhi.

Nato con tre occhi, il vitello “divinità”

Il veterinario locale, da uomo di scienza, non ha avuto successo nello spiegare che il vitello fosse nato con una rara malformazione genetica.

La notizia si è presto diffusa in tutta la regione e tanti curiosi, nonché fedeli, sono accorsi presso la stalla nella quale vive il piccolo per potergli fare visita e assistere alla reincarnazione della divinità.

Vitello nato con tre occhi: “Ha difficoltà a farsi allattare”

Davanti al vitello ci sono monetine, bastoncini di incenso, ghirlande di fiori, noci di cocco e una fila di persone infinita che si rimpingua ogni giorno e ogni ora.

Il proprietario Neeraj Chandel è preoccupato per la salute del suo animale: “Non appena è nato, avevo pensato che la terza palpebra sulla fronte fosse una ferita”, ha dichiarato alla stampa locale, “Questo vitellino mostruoso ha anche la lingua insolitamente lunga, e ha difficoltà a farsi allattare. Non prende abbastanza latte dalla mamma. Inoltre, tutte le persone che vogliono venerarlo e si spingono nella stalla per toccarlo lo innervosiscono”.