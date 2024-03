Si è consumato nel primo pomeriggio di ieri nei cieli di Vejano, nel Viterbese, un incidente che è finito in tragedia quando un aereo ultraleggero è precipitato in fase di decollo. Le vittime, due uomini di circa sessant’anni, erano partite da Roma Aeroclub Prenestino alle 14 e avevano fatto tappa all’aviosuperficie di Vejano. L’incidente si è verificato a circa un chilometro dalla pista, incendiando l’aereo e non lasciando speranza di sopravvivenza ai due passeggeri.

Lo schianto subito dopo il decollo: incidente aereo finito in tragedia a Vajano

Non è ancora chiaro cosa sia andato storto ieri pomeriggio quando, poco dopo della partenza dell’aereo ultraleggero dalla pista di Vajano, si è verificato uno schianto mortale del velivolo. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’ultraleggero abbia riscontrato problemi durante il decollo, non riuscendo a guadagnare quota e precipitando quindi quasi immediatamente al suolo.

L’impatto è avvenuto in una zona impervia, rendendo l’intervento dei soccorritori difficile e praticamente impossibile per i due uomini, due sessantenni esperti piloti, salvarsi dopo che l’aereo ha preso fuoco in seguito all’impatto. La sindaca di Vejano, Teresa Pasquali, ha commentato l’incidente definendolo una tragedia, sottolineando che notizie certe sull’accaduto sono ancora in corso di raccolta.

Morti due uomini nello schianto di un aereo ultraleggero nel Viterbese

Le due vittime si chiamavano Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora: avevano circa sessant’anni ed erano entrambi piloti esperti. Le cause che hanno portato alla loro morte nello schianto dell’aereo ultraleggero su cui stavano viaggiando sono ancora da accertare, anche se l’ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella di un guasto che ha portato allo schianto del velivolo.

Il luogo dell’incidente, dove l’aereo ha preso fuoco subito dopo l’impatto, è stato raggiunto con l’elicottero del 118, mentre i vigili del fuoco di Viterbo hanno liberato uno dei corpi rimasto incastrato nelle lamiere: le operazioni di soccorso si sono rivelate complicate a causa della zona impervia in cui è precipitato l’ultraleggero. Questo incidente fa eco a un precedente avvenuto undici anni fa, quando un altro ultraleggero si schiantò vicino all’aviosuperficie di Vejano, provocando la morte di due persone.

