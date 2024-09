Vittorio Feltri ha affermato di non provare soddisfazione quando i ciclisti perdono la vita.

Vittorio Feltri ha recentemente discusso i problemi causati dalle piste ciclabili a Milano durante il programma radio 'Spin Doctor'. Ha espresso disappunto per il caos nel traffico a causa di queste piste ciclabili. Nonostante sia stato accusato di non preoccuparsi per gli incidenti dei ciclisti, Feltri ha affermato che spera che le autorità comunali rimuovano le piste per migliorare la viabilità.