Le immagini di Vladimir Putin in ospedale con i soldati russi feriti potrebbero far parte della propaganda del Cremlino.

Vladimir Putin, la foto con i soldati feriti: chi è davvero quel militare

Le immagini di Vladimir Putin in ospedale insieme ai soldati feriti sono state mandate in onda dalle tv di Stato Russe e stanno facendo il giro del web. Qualcosa, però, sembra non tornare. Come spesso accade, sembra che queste foto facciano parte della propaganda del Cremlino. Come rivelato dal giornalista Marco Fattorini, sul suo profilo Twitter, uno dei malati, non era davvero un soldato ferito nella guerra in Ucraina, ma era “un ufficiale del Servizio di protezione federale del Cremlino“.

A confermarlo una foto che lo ritrae insieme allo Zar.

La visita in ospedale

Vladimir Putin e il ministro della Difesa Sergei Shoigu hanno fatto visita in ospedale ai soldati feriti nella guerra tra Russia e Ucraina. La televisione Rossiya 1 ha trasmesso le immagini di questa visita, in cui sia il presidente che il ministro indossavano il camice bianco. In una delle stanze, Putin avrebbe parlato con un maggiore che aveva delle schegge al braccio e con un militare colpito da un proiettile allo stomaco.

Lo zar aveva anche osservato che, dopo queste immagini, le famiglie dei militari avrebbero potuto vedere che va tutto bene e aveva augurato una pronta guarigione a tutti i pazienti.