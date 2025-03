In un borgo di Latina un bambino di 10 anni ha salvato la mamma dalle continue violenze del padre con una chiamata al 112: “Voglio ordinare le pizze”. Ecco come sono andate le cose.

“Voglio ordinare le pizze”: bambino salva la mamma con una chiamata shock

Il coraggio e la freddezza di un adulto. Un bambino di appena 10 anni è riuscito a salvare mamma dal padre violento in un borgo della provincia di Latina. Il piccolo ha telefonato al 112 utilizzando poi il messaggio in codice “Voglio ordinare le pizze“. L’operatore dei Carabinieri ha capito subito la situazione e ha chiesto al bimbo se c’era una situazione di pericolo. Il bambino a quel punto ha fatto ascoltare il litigio tra padre e madre con le urla di quest’ultima che lasciavano poco spazio all’interpretazione. L’operatore, dopo aver geolocalizzato la casa, ha inviato una pattuglia sul posto.

Arrestato il padre del bambino

Il padre del bambino è stato bloccato dai Carabinieri e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Per l’uomo è già stato chiesto e ottenuto un provvedimento urgente di allontanamento da casa. Il bambino, tra l’altro, aveva già provato a chiedere aiuto, lasciando la chiamata aperta per far ascoltare ciò che accadeva in casa, ma nessuno fino a ora aveva capito la gravità della situazione. Grazie però alla frase in codice questa volta il Carabiniere ha capito subito.