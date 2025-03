In tribunale il racconto della presunta vittima di maltrattamenti in famiglia.

Ieri, 20 marzo 2025, una donna ha raccontato di essere stata vittima di maltrattamenti in famiglia. Il marito, infatti, l’avrebbe picchiata anche quando era incinta. Ecco il suo racconto.

Torino, maltrattamenti in famiglia

Torino, una donna nata in Marocco ma che vive in Italia dal 2008 ha raccontato, in tribunale, di essere stata vittima di maltrattamenti in famiglia. Il marito, suo connazionale, lo aveva sposato solo perché costretta, in quanto era stata minacciata: “O mi sposi, o ti ammazzo”. Nessuno l’ha aiutata, così è trovata a sposare l’uomo e ieri, 10 marzo 2025, dopo diverse denunce, è stata ascoltata come testimone in tribunale, dove ha raccontato la sua verità. Ecco le parole della donna.

Orrore in famiglia, picchia la moglie incinta fino alla tragedia: la verità in tribunale

La donna marocchina ha voluto raccontare la sua verità in tribunale, ecco le sue parole: “quasi tutti i giorni venivo picchiata. Una volta, mio marito ha anche usato un coltello. Mi minacciava, mi tirava i capelli, mi prendeva a schiaffi.” La donna marocchina è andata avanti con il racconto, fino ad arrivare a quando è rimasta incinta, col marito che ha continuato a picchiarla: “anche in quel periodo mi picchiava. Per una settimana, lo ha fatto tutti i giorni. Una volta ho avuto una emorragia e sono corsa in strada. I vicini hanno chiamato l’ambulanza.” La donna ha avuto un aborto, suo figlio non è mai nato. Il marito rischia la condanna, intanto nelle prossime udienze potrà raccontare la sua versione dei fatti.