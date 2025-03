Un caso di maltrattamenti in famiglia a Partinico

I carabinieri di Partinico, in provincia di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un nucleo familiare accusato di maltrattamenti aggravati. Gli arrestati, un padre di 60 anni, una madre di 64 anni e un fratello di 31 anni, sono stati fermati su richiesta della procura, dopo un’indagine avviata a seguito di una segnalazione degli assistenti sociali. Questo caso solleva interrogativi inquietanti sulla violenza domestica e sulle sue conseguenze.

Le accuse e le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, una giovane donna disabile, sarebbe stata costretta a svolgere tutte le incombenze domestiche, subendo ripetute e gravissime mortificazioni. Le accuse nei confronti dei familiari non si limitano a semplici maltrattamenti: sono state documentate minacce di morte e violenze fisiche, con l’uso di bastoni. La situazione all’interno della casa era diventata insostenibile, e la giovane si trovava in una condizione di totale vulnerabilità.

La risposta delle autorità e il supporto alla vittima

Il giudice per le indagini preliminari (gip) ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre indagati, evidenziando la gravità delle accuse e la necessità di proteggere la vittima. Quest’ultima è stata collocata in una “casa protetta”, un rifugio sicuro dove può ricevere supporto e assistenza. Questo intervento delle autorità è fondamentale per garantire la sicurezza della donna e per avviare un percorso di recupero e reintegrazione sociale.