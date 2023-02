Nella Capitale uno strano incidente concernente una volante della polizia ha turbato la quiete di Via Tuscolana, sabato mattina alle 08:35 circa.

L’avvenimento è stato registrato da alcune pagine sui social network che si occupano di fare copertura notizie sulla città di Roma. Cerchiamo di capire cosa è successo di preciso.

Incidente a Roma: la volante della polizia si schianta sul muro

All’altezza della fermata della metropolitana linea A Giulio Agricola, nella Capitale, tra i quartieri Don Bosco e Appio Claudio, una volante della polizia si è schiantata contro un muro la mattina dell’11 febbraio.

Il muro era quello di una palazzina. Prima di fermare la propria corsa con uno schianto, l’automobile ha abbattuto una centralina e invaso il marciapiede.

Incidente a Roma, cosa è successo alla volante della polizia?

La dinamica dell’incidente non è chiara. Si è capito che la volante della polizia ha perso aderenza con l’asfalto, ma non si sa se sia stato per l’alta velocità (forse l’auto era coinvolta in un inseguimento), se per problemi di meccanica o di funzionamento dell’autoveicolo o se per una distrazione, per un errore o per un malore dei poliziotti che si trovavano nell’abitacolo.

Un dato rassicurante, però, c’è: non sono state coinvolte nell’incidente altre automobili o persone, e i due poliziotti stanno bene. Hanno riportato solo qualche contusione.