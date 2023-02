Lutto per la Roma femminile per la scomparsa di Roberto Cravanzola, collaboratore del club.

L’uomo è stato ricordato durante la partita contro il Como. Il club ha espresso il suo cordoglio.

Roma femminile in lutto: morto il collaboratore del club Roberto Cravanzola

La Roma Femminile ha osservato il lutto per la scomparsa di Roberto Cravanzola, collaboratore della segreteria del club che è scomparso. Durante la partita contro il Como, vinta per uno a zero, la Roma Femminile ha giocato con il lutto al braccio, per ricordare Roberto Cravanzola, come era stato annunciato nella giornata precedente.

Il messaggio del club

“La Prima Squadra Femminile giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Roberto Cravanzola, collaboratore della segreteria. Tutta l’AS Roma si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore. Ciao Roberto” ha scritto il club giallorosso sui profili social ufficiali. “Roberto è stato un esempio di educazione e gentilezza, senza tante parole è entrato nelle nostre vite. Lo porteremo per sempre con noi” ha aggiunto Betty Bavagnoli, responsabile della Roma Femminile.