Von der Leyen contro la legge sull'inflazione degli Usa

Da Bruges arrivano le dichiarazioni di Ursula von der Leyen che si è detta contro la legge sull’inflazione degli Usa.

La Presidente della Commissione europea ci vede un rischio di “concorrenza sleale” ma non ha intenzione di andare al muro contro muro con Washington. Per la von der Leyen comunque c’è il rischio che l’Inflation Reduction Act il maxiprovvedimento contro l’inflazione adottato negli Usa, “porti a una concorrenza sleale, possa chiudere i mercati e frammentare le stesse catene di valore critiche già messe alla prova dal Covid”.

Von der Leyen contro una legge Usa

Ha spiegato poi la presidente della Commissione Ue: “Dobbiamo esaminare da vicino questi aspetti e, allo stesso tempo, imparare cosa possiamo fare meglio“. Per la politica “l’Ira dovrebbe farci riflettere su come migliorare i nostri quadri normativi sugli aiuti di Stato e adattarli a un nuovo ambiente globale”. Attenzione però, non scatterà alcuna “guerra commerciale” con gli Stati Uniti: “L’Europa farà sempre ciò che è giusto per l’Europa.

Quindi sì, l’Ue risponderà in modo adeguato e ben calibrato alla legge sull’inflazione americana”.

“Nessuna costosa guerra commerciale”

E ancora: “Ma questo significa che ci impegneremo in una costosa guerra commerciale con gli Stati Uniti nel bel mezzo di una guerra vera e propria? Questo non è nel nostro interesse. Né nell’interesse degli americani”. In chiosa la von der Leyen ha detto “Abbiamo quindi bisogno di una risposta europea comune a questa sfida, sia a breve che a medio termine”.