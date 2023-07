Wanda Nara ricoverata d'urgenza in ospedale: come sta?

Giorni difficili per Wanda Nara, che è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, l’ex moglie di Mauro Icardi sarebbe stata trasportata in nosocomio a causa di forti dolori addominali.

Wanda Nara ricoverata d’urgenza in ospedale

Il portale Gossipeame sostiene che Wanda Nara sia stata ricoverata d’urgenza in ospedale. La moglie di Mauro Icardi, stando a quanto sostengono alcune fonti, è stata trasportata in nosocomio a causa di forti dolori addominali. Il giornalista ha riferito:

“Mi dicono che Wanda Nara sarebbe entrata a Los Arcos con un forte dolore alla pancia”.

Le dichiarazioni del padre di Wanda Nara

Il padre di Wanda, Andrés Nara, in merito alle condizioni di salute della figlia ha dichiarato:

“Non ha avuto problemi di salute negli ultimi tempi. Non l’ho mai sentito, non le parlo periodicamente. È molto sana, non ha mai preso nulla, non ha mai fatto eccessi di nulla”.

Non si conoscono, per ora, le cause del malore che ha colpito Lady Icardi.

Come sta Wanda Nara?

Al momento, Wanda Nara non è tornata attiva sui social, per cui non abbiamo informazioni certe in merito alle sue condizioni di salute. Suo padre, però, sostiene che sia stata già dimessa, per cui possiamo immaginare che sia in via di guarigione.