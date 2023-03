Cerchi un modo per proteggere e controllare i dati personali, per la sicurezza di aziende e professionisti? Scopri come farlo con Weagle, il motore di ricerca anonimo, sicuro e senza fake news.

Weagle: un motore di ricerca anonimo e sicuro

Il mondo del web può nascondere dei lati oscuri molto pericolosi. Weagle è un motore di ricerca che va incontro ad aziende e professionisti, per assicurare loro la sicurezza e il controllo dei dati personali. I dati di ricerca costituiscono un vero e proprio patrimonio di informazioni, che spesso finiscono a disposizione di tutti, anche nel dark web, con il rischio che vengano utilizzate per scopi criminali. Weagle considera i dati di ricerca aziendali estremamente preziosi, per questo vuole fornire ad aziende e professionisti tutti gli strumenti di protezione che consentono di lavorare e compiere ricerche sul web in totale sicurezza. Per farlo, Weagle usa un innovativo Data Wallet che immagazzina i dati di navigazione degli utenti per renderli facilmente accessibili e poi cancellarli dai database tutti i giorni alle 23:59, riuscendo in questo modo ad escluderli totalmente dal mercato dei data broker, ovvero quelle aziende che vendono le informazioni personali degli utenti.

Tutelare la riservatezza dei dati aziendali

La privacy, fino ad ora, è stata tutelata grazie al consenso informato sull’utilizzo dei dati da parte di chi li riceve. La protezione dei dati che generiamo con le attività online, però, non è mai stata presa realmente in considerazione. Ogni ricerca che viene effettuata sui motori di ricerca online va a generare diversi dati sulle preferenze, i bisogni, le idee, i progetti, gli interessi e le paure di ciascun utente. Questo accade sia a livello personale che a livello professionale. In entrambi i casi la diffusione dei dati può essere pericolosa, ma dal punto di vista aziendale potrebbe avere delle conseguenze davvero molto gravi, che potrebbero andare a coinvolgere anche altre persone ed interessi troppo grandi.

Ogni ricerca effettuata online dai dipendenti genera dati che riguardano l’azienda e che vengono raccolti in database e rivenduti a società esterne, definite data broker. Questi basano il loro business sull’analisi dei dati acquisiti e sulla rivendita di questi dati, che diventano disponibili sul mercato per diversi scopi, costituendo un grande rischio per le aziende. Una volta che i dati vengono rubati e resi disponibili chiunque può acquistarli e usarli contro l’azienda in questione. I dati che si possono trovare sul web sono informazioni sullo sviluppo dei prodotti, informazioni sui brevetti e sui segreti aziendali, informazioni sui vari progetti, ma anche informazioni private su dipendenti e collaboratori. Tutti questi dati potrebbero finire nelle mani sbagliate.

Weagle protegge aziende e professionisti sul web

Il motore di ricerca Weagle protegge le aziende e i professionisti che lavorano sul web, tutelando la sicurezza dei dati, che vengono cancellati ogni giorno alle 23:59. Si tratta di un motore di ricerca anonimo e sicuro, che non usa cookies o strumenti tecnici per targetizzare le ricerche. Grazie al sistema Proxy i dati di ogni utente sono sempre anonimi e protetti al 100%. Per questo Weagle è considerato il miglior alleato dei professionisti che effettuano ogni giorno delle ricerche sul web. Si tratta di uno strumento innovativo che riesce a semplificare le cose e a dare la certezza ad ogni azienda di essere completamente protetta e al sicuro. Weagle è in grado di ottimizzare le ricerche attraverso le categorie e i filtri, come il filtro per le fake news. Violare i dati diventa impossibile grazie al Data Wallet e ogni ricerca sul web sarà sicura al 100%.