WhatsApp in incognito, come non mostrare quando sei online

Con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp arriverà una nuova funzione attesa da tempo da numerosi utenti: si potrà nascondere la scritta "online"

Utilizzare WhatsApp in incognito presto sarà possibile. Messaggiare sulla famosa app verde senza che nessuno lo sappia è un qualcosa che molti utenti aspettavano da tempo: fra poco sarà possibile nascondere la scritta “online”.

In arrivo la nuova funzione di WhatsApp: si potrà nascondere la scritta “online”

A riportarlo è Wabetainfo, che scrive come, nei prossimi aggiornamenti, sarà possibile attivare a funzione di WhatsApp in incognito. Seguendo pochi e semplici passaggi si potrà nascondere il propio status di persona “online”, mentre si risponde ad un messaggio: un elemento che servirà a dare maggior protezione alla nostra privacy.

Come attivare la nuova funzione di WhatsApp

A quanto pare attivare la nuova funzione di Whatsapp sarà davvero semplice ed intuitivo.

Basterà, infatti, cliccare sulle impostazioni, proseguire nella sezione Privacy, per poi scegliere le persone che possono vedere se si è online o meno (proprio come accade per l’ultimo accesso). Scegliendo l’opzione “nessuno“, non ci sarà alcuna persona che potrà sapere se stiamo utilizzando l’app in quel momento. Al contrario, si potrà cliccare su “visibile a tutti” per renderlo noto a chiunque voglia controllare.