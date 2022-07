NGL Instagram: come fare domande anonime nelle storie

Il nuovo trend social sta spopolando fra i giovani: NGL Instagram, ecco come si può fare delle domande con risposta anonima nelle storie

Il funzionamento di NGL è molto semplice ed immediato, la possibilità di postare un box delle domande con risposta anonima nelle storie Instagram sta facendo impazzire i più giovani. Il nuovo trend social spopola sempre di più.

NGL Instagram, il funzionamento del nuovo trend social che fa impazzire i giovani

NGL è un’app che permette semplicemente di porre delle domande in anonimo. L’acronimo sta per “Not gonna lie”, traducile in italiano con un semplice “Non mentirò”. In effetti, la sua funzione è proprio quella, l’anonimato permette a tutti di esprimersi davvero liberamente. NGL si lega, però, in maniera indiretta a Instagram, basta postare il proprio link NGL nelle Storie utilizzando il nuovo adesivo dedicato.

I passaggi, ecco come utilizzare la funzione

Utilizzare questa funzione con il vostro social preferito è molto semplice. Basta scaricare NGL, pigiare su “Ricevi messaggia anonimi”, poi si copia il link dedicato e si incolla nell’adesivo su Instagram per farlo comparire nelle Storie. I followers potranno, quindi, inviare delle domande anonime agli utenti, che a loro volta potranno postare su Instagram le risposte dopo aver fatto un banale screenshot.