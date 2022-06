Estate: quali sono i siti più gettonati

Tra mare e viaggi, l’accessorio con cui gli italiani affronteranno la stagione più calda resta lo smartphone. Nello specifico, alcuni siti sono più gettonati di altri: quali sono?

Un’estate in digitale?

In estate, la voglia di dedicarsi ad amici e weekend sfrenati o, quanto meno, spensierati la fa da padrona. Tuttavia, ad oggi le abitudini degli italiani sono molto cambiate, soprattutto per quel che riguarda il loro rapporto con la tecnologia: difficilmente, infatti, si vorrà rinunciare al divertimento, al mare o alla movida estiva, ma è anche vero che sarà praticamente impossibile mettere da parte dispositivi mobili con cui intrattenersi. Se già nei mesi invernali la media è di 3 ore complessive passate interagendo con il proprio smartphone, pur se tra studio e lavoro, questo lasso di tempo sembra in procinto di aumentare adesso che iniziano le ferie e scuole ed esami stanno finendo.

L’idea di trascorrere l’estate in digitale è dunque qualcosa di concreto. L’offerta di siti di intrattenimento è ormai molto variegata, ragion per cui prendere in mano uno smartphone dalla propria spiaggia preferita non deve essere necessariamente interpretato come indice di noia o insoddisfazione: tutt’altro.

I siti più gettonati dell’estate

Con la forte spinta alla digitalizzazione che caratterizza il periodo attuale, non deve sorprendere che le opzioni di intrattenimento online siano ormai numerose. Tra queste, se ne possono elencare alcune, che sicuramente saranno tra le più gettonate in questa stagione:

Piattaforme di streaming: con le nuove serie e i nuovi film in uscita. Sarà difficile per gli appassionati andare in spiaggia o in piscina e rinunciare all’ultimo episodio disponibile;

Portali di gioco online, con le slot a farla da padrone. Di fatto, questi portali riescono a convogliare a tutte le ore numeri sempre più importanti di giocatori, con nuove registrazioni che si aggiungono di giorno in giorno, da parte di utenti desiderosi di giocare responsabilmente e con consapevolezza, nel pieno rispetto delle disposizioni dell’ADM.

Siti di e-commerce: c’è sempre tempo per acquistare qualcosa online. Anche al mare, è possibile collegarsi su qualsiasi e-commerce e svolgere le proprie compere online, per farsi recapitare il tutto direttamente a casa. Non c’è niente di meglio di tornare a casa dopo una giornata a mare e trovare il proprio pacco, portato nel frattempo dal corriere, con gli acquisti fatti pochi giorni prima.

Giornali e riviste digitali: di notizie e fatti di cronaca o di portata internazionale, non si sente mai la mancanza. Restare informati è importante, ma lo è altrettanto godersi il tempo libero, magari grazie alle edizioni digitali di riviste di enigmistica o di altri passatempi online. Riviste e articoli di gossip, cercati appositamente o incrociati online perché condivisi sui principali social network, possono intrattenere anche per diverso tempo.

I dispositivi mobili si confermano come il primo partner per l’estate: le possibilità di intrattenimento sono parecchie, e vanno dai social network più tradizionali fino alla visione delle proprie serie preferite. Bisogna soltanto assicurarsi di avere a disposizione un buon Wi-fi e l’intrattenimento sarà assicurato.