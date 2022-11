Whatsapp verso la modalità multi-dispositivo per usare lo stesso account su più smartphone

Novità in arrivo per Whatsapp: l’app di messaggistica più diffusa del mondo potrebbe presto, finalmente, rispondere ad una delle esigenze più impellenti manifestate da sempre dagli utenti. L’app di Meta, infatti, starebbe per aggiungere la modalità multi-dispositivo.

Whatsapp, novità in arrivo: presto sarà possibile lo stesso account su più smartphone

Sincronizzare le chat di WhatsApp di un singolo account su più dispositivi: presto sarà possibile farlo. Le indiscrezioni di qualche mese fa stanno trovando sempre più conferme. A breve la funzione multi-dispositivo sarà attiva.

Come funzionerà la modalità multi-dispositivo

A spiegare il funzionamento di questa nuova modalità è direttamente il portale di informazione ‘Wabetainfo‘, che racconta come sta lavorando Meta in questa fase: “Visto che si tratta di una versione beta, alcune funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili, ad esempio la possibilità di visualizzare le posizioni condivise in tempo reale e i lunghi elenchi di adesivi e sticker.” A quanto sembra, al momento, l’azienda sta lavorando sulla possibilità di far collegare sino ad un massimo di quattro dispositivi diversi, che si tratti di smartphone o tablet.

Meta, per ora, si riserva di concedere delle informazioni e non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’argomento.