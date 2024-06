William e Kate addolorati per la morte di Rob Burrow: "Una leggenda"

William d’Inghilterra e Kate Middleton sono addolorati per il lutto che ha colpito la famiglia Burrow: il grande Rob è morto a soli 41 anni. Il principe e la consorte hanno espresso cordoglio sui social.

Lutto per William e Kate: la coppia è devastata dalla notizia

Rob Burrow, leggendario rugbista britannico dei Leeds Rhinos, è morto a soli 41 anni. Dal 2019, stava combattendo contro la SLA. Una notizia terribile, che ha devastato quanti gli volevano bene. Anche il principe William e la moglie Kate Middleton si sono detti addolorati per la sua scomparsa.

Il messaggio di William e Kate per Rob Burrow

Via social, William e Kate hanno condiviso un messaggio d’addio per il 41enne. Si legge:

“Una grande leggenda del rugby, Rob aveva un cuore enorme, ci ha insegnato che in un mondo pieno di avversità dobbiamo osare e sognare. Io e Catherine mandiamo il nostro affetto a Lindsey, Jackson, Maya e Macy”.

L’ultimo gesto di Rob Burrow

William e Kate hanno rivolto un bellissimo pensiero a Rob Burrow e ai suoi familiari. Hanno descritto il 41enne come “una grande leggenda del rugby” e non hanno sbagliato. Non solo nello sport, il giocatore è stato esemplare anche nella malattia. Prima di morire ha chiesto alla BBC di pubblicare un video dopo la sua morte. Rob ha dichiarato: