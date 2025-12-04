X Factor 2025: grande finale a Napoli con star internazionali

Il grande giorno è finalmente arrivato: la finale di X Factor 2025 si terrà oggi, 4 dicembre, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. Condotta da Giorgia, la serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con l’annuncio del vincitore di questa edizione di successo.

Quattro talenti eccezionali si contenderanno la vittoria, uno per ciascun giudice: eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC con Francesco Gabbani, Delia sotto la guida di Jake La Furia e Rob che rappresenta Paola Iezzi.

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, offrendo così a tutti la possibilità di assistere a questo evento imperdibile.

Un’edizione da record

X Factor 2025 ha registrato ascolti straordinari, con una media di oltre 2 milioni di spettatori durante i Live Show. I dati mostrano un incremento significativo rispetto alle edizioni precedenti, con oltre 20,2 milioni di voti espressi nel corso della competizione, un aumento del 21% rispetto all’anno scorso. Questo ha reso la semifinale il momento più votato nella storia del programma, con più di 5,3 milioni di preferenze.

Il percorso dei finalisti

Ciascuno dei finalisti ha dimostrato un incredibile talento e versatilità durante la stagione. Delia, cantautrice siciliana di 25 anni, ha portato sul palco un mix di folk e cantautorato, utilizzando il siciliano per esprimere le proprie radici. Il suo brano inedito, SICILIA BEDDA, rappresenta un omaggio alla sua terra.

eroCaddeo, 27 anni, ha affascinato il pubblico con il suo stile pop delicato, offrendo canzoni che raccontano esperienze personali. La sua ballata punto tocca temi di amore e nostalgia.

PierC, giovane di 24 anni, ha mescolato influenze internazionali con la tradizione italiana, presentando il suo inedito Neve sporca, una riflessione su ricordi e ferite del passato. Infine, Rob, 20 anni, ha portato freschezza e innovazione con il suo pop-punk, proponendo brani autobiografici come CENTO RAGAZZE.

Le star ospiti

La serata di finale non sarebbe completa senza la presenza di due icone della musica: Laura Pausini e Jason Derulo. Laura, con oltre 75 milioni di dischi venduti a livello globale, è un’autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Riconosciuta per i suoi successi e premi, tra cui un Grammy Award, la sua partecipazione è attesissima.

Dall’altro lato, Jason Derulo porterà il suo carisma sul palco, con un repertorio di canzoni multi-platino e un tour europeo in arrivo. La sua presenza aggiungerà ulteriore energia a una serata già ricca di emozioni.

La programmazione della finale

La finale si articolerà in tre manche: nella prima, i concorrenti presenteranno brani che li rappresentano, mentre nella seconda si esibiranno in medley delle loro performance migliori. Infine, ognuno di loro presenterà il proprio inedito, prima che venga svelato il vincitore di #XF2025.

La finale di X Factor 2025 promette di essere un evento memorabile, non solo per i fan del programma, ma anche per la città di Napoli, che ospita questa celebrazione della musica e del talento. Con oltre 16.000 spettatori attesi, l’atmosfera sarà di festa e condivisione, unendo tutti per celebrare la musica.