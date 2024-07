8 turisti a bordo della barca in fiamme sono stati portati in salvo da Guardia costiera e Vigili del fuoco

Uno yacht ha preso fuoco questa mattina nel canale tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, sulla costa ferrarese. Momenti di panico in acqua e sulla spiaggia.

L’incendio sullo Yacht

Le fiamme sono divampate questa mattina, verso le ore 11, sollevando un’alta colonna di fumo in mezzo al mare. Colonna di fumo che ha raggiunto la spiaggia e i bagnanti. Momenti di panico e apprensione si sono sollevati in quei minuti tra coloro che si trovavano sulla riva del mare. In molti hanno segnalato quanto stava accadendo con numerose foto e video pubblicati sui socia, immortalando l’incidente da più prospettive.

Il salvataggio dei turisti

La Guardia costiera e i Vigili del fuoco via mare e via terra sono immediatamente intervenuti per spegnere le fiamme e portare in salvo gli 8 turisti a bordo dello yacht. Nessuna persona è rimasta ferita nell‘incendio. Durante quelle operazioni delicate la Capitaneria di porto ha diramato il divieto di navigazione per impedire alle imbarcazioni nel porto di ostacolare i soccorsi.

Le cause dell’incendio

Ancora non si conoscono i motivi per cui si sono scatenate le fiamme. Tra le opzioni più probabili però si ipotizza un guasto al motore o un cortocircuito agli impianti elettrici.