Le parole più struggenti per quella tragedia le ha sapute trovare la sua mamma: “Il mio Yashraj era un bellissimo fiore che purtroppo non ha avuto il tempo di sbocciare“, Yashraj Sharma muore a un anno e quattro mesi per un tumore. Da quanto si legge il bambino viveva a Prato con i genitori originari dell’India ed il male lo ha ucciso il 27 aprile.

Yashraj muore a un anno e quattro mesi

Il piccolo aveva soltanto un anno e quattro mesi e di essi sette li aveva già passati a lottare contro la neoplasia che gli era stata diagnosticata a ottobre al Meyer. Suo padre Rajesh, ha parlato di lui inconsolabile come di “un piccolo leone che ha combattuto con tutte le sue forze”. Yashraj lo aveva fatto sottoponendosi ad un delicato intervento al cervello a novembre. In un secondo momento il bambino si era sottoposto ad un ciclo di chemioterapia. Il signor Rajesh è originario dell’India ma da oltre 20 anni vive a Prato. Nella città toscana l’uomo ci lavora come operaio tessile in una tintoria.

Lo strazio di genitori, nonna e fratelli

L’uomo ha anche una bambina di nove anni e un maschietto di sette, che frequentano la scuola primaria Le Fonti. Con loro vive anche la nonna, distrutta dalla perdita del nipotino. I funerali sono stati celebrati sabato a Chiesanuova, alla presenza non solo della comunità indiana di Prato, ma anche dei vicini di casa, dei colleghi di lavoro e dei compagni di scuola dei fratellini di Yashraj.