Youth4climate, Draghi: “Muoverci tutti e presto nella stessa direzione”

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato le attiviste per l'ambiente ed è intervenuto all'iniziativa Youth4climate.

Dopo aver incontrato in prefettura a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste per l’ambiente Vanessa Nakate e Martina Comparelli, il capo del governo Mario Draghi è intervenuto al Youth4climate esprimendo la necessità che sul clima tutti si muovano nella stessa direzione per mettere in atto strategie efficaci.

All’iniziativa erano presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il ministro per la Transizione Ecologica Cingolani.

Draghi al Youth4climate

Dopo aver sottolineato che la generazione dei più giovani è la più minacciata dai cambiamenti climatici e per questo ha ragione a chiedere un cambiamento e una responsabilizzazione, ha evidenziato come la transizione ecologica non sia una scelta ma una necessità: “Abbiamo solo due possibilità: o affrontiamo adesso i costi di questa transizione o agiamo dopo, il che vorrebbe dire pagare il prezzo molto più alto di un disastro climatico“.

Draghi al Youth4climate: “Agire velocemente ed efficacemente”

“L’attuale andamento ci dice che non stiamo riuscendo a mantenere la nostra promessa di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi“, ha continuato per poi sottolineare come la pandemia e i cambiamenti climatici abbiano contribuito a spingere quasi 100 milioni di persone in povertà estrema portando il totale a 730 milioni. La crisi climatica, la crisi sanitaria e quella alimentare sono strettamente correlate, ha concluso: “Per affrontare tutte queste crisi, dobbiamo agire più velocemente, molto più velocemente, e con più efficacia“.