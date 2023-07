Zanzare: come fermare l'invasione nelle nostre case

Per evitare le punture e l'invasione in casa di zanzare, la soluzione è optare per rimedi efficaci e dispositivi salutari.

Ci sono insetti che in alcuni periodi dell’anno fanno sentire maggiormente la loro presenza. Tra queste specie, vi sono sicuramente le zanzare, presenti nel periodo estivo e con l’arrivo dei primi caldi. Proviamo a capire come sbarazzarsi di questi insetti con rimedi naturali e semplici evitando che entrino in casa.

Zanzare: invasione in arrivo

Con il caldo eccessivo di quest’ultimo periodo e le temperature in netto aumento, si sta assistendo a una invasione alquanto eccessiva di zanzare sia in casa che fuori, nei giardini e all’aperto. In presenza di questi insetti, si consiglia di fare particolare attenzione in modo da evitare di essere punti causando così pomfi e rossori.

Alcuni esperti sono molto preoccupati da questa invasione massiccia di questi insetti e stanno anche invitando la popolazione a seguire i giusti comportamenti e consigli proprio per tutelarsi in modo da fare attenzione. Le fronde degli alberi e l’erba incolta sono considerati i luoghi dove maggiormente tendono a insinuarsi e insediarsi.

Le zanzare sono insetti attratti soprattutto dall’anidride che si tende a emettere durante la respirazione. Inoltre, tendono a prediligere determinati soggetti piuttosto di altri, il che spiega perché alcuni vanno incontro a più punture. Per esempio, evitare di fare attività fisica all’aria aperta nelle ore maggiormente calde può sicuramente aiutare a non farsi pungere. I classici picnic all’aperto non sono consigliati proprio perché questi insetti possono avvicinarsi alle varie leccornie.

Zanzare in casa: come fare

Man mano che le temperature cominciano ad alzarsi, gli insetti come le zanzare cominciano pian piano a palesarsi e ad essere particolarmente attive soprattutto durante la notte risvegliandosi così con pomfi e punture su braccia e gambe. Come succede, il primo passo è la prevenzione proprio per evitare che possano entrare in casa.

In tal senso, sono diversi i rimedi che possono aiutare ad allontanarle e tenerle alla larga. Uno dei primi suggerimenti da adottare è sicuramente l’uso di zanzariere da attaccare a porte e finestre. Questi dispositivi possono sicuramente aiutare ad allontanarle ed evitare così che possano entrare in casa. Le zanzariere protettive aiutano dal momento che permettono di dormire sonni tranquilli.

Ci sono poi in commercio alcuni dispositivi elettronici come Ecopest Home che sicuramente risultano essere molto importanti per tenere a distanza le zanzare. Sono rimedi efficaci e soprattutto salutari che possono dare un piccolo supporto evitando la presenza e invasione di questi insetti. Sono diversi poi i rimedi naturali: dal caffè che ha un effetto repellente sino alle candele o agli oli essenziali.

Considerando che questi insetti sono particolarmente attratti da cibi zuccherosi e dolci, si consiglia di metterli in contenitori dalla chiusura ermetica in modo che siano distanti e non possano avvicinarsi.

Zanzare in casa: miglior rimedio naturale

Per tenere alla larga le zanzare dalla propria casa, oltre ai rimedi naturali, si consiglia di optare per soluzioni maggiormente efficaci e soprattutto salutari. Il miglior rimedio, indicato dai consumatori e dalle recensioni positive sul sito ufficiale, è l’uso di un dispositivo come Ecopest Home, un repellente anti-insetto che le allontana in maniera naturale.

Un repellente tecnologico e all’avanguardia che funziona tramite l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per tenerle lontano. Un repellente che è silenzioso e inodore, quindi non causa fastidio o rumori molesti. Protegge la casa, gli esseri umani, ma anche gli animali domestici garantendo un ambiente che sia il più possibile sereno.

Gli ultrasuoni permettono a insetti come le zanzare di non avvicinarsi a casa e di tenerle lontane. Garantisce una protezione per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana con un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Una soluzione assolutamente valida per cui bisogna semplicemente collegarlo alla presa di corrente sfruttando i benefici.

Un dispositivo come Ecopest Home aiuta a tenere lontano da casa, non solo gli insetti come le zanzare, ma anche altre specie quali termiti, mosche, tarme, compreso le cimici e i topi.

