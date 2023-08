Zanzare: cosa le attira e come tenerle alla larga naturalmente

In estate, complice il caldo e le alte temperature, sono diversi gli insetti che popolano le case e i giardini. Le più comuni sono senz’altro le zanzare, presenti un po’ ovunque. Per allontanarle, è bene capire cosa le attira in modo che non entrino e si diffondano.

Zanzare

Le zanzare sono una specie molto comune in estate. Possono entrare da porte o finestre che si lasciano aperte invadendo così l’ambiente e gli spazi domestici. Sono insetti davvero fastidiosi che è bene allontanare subito, se si vuole evitare una possibile invasione e diffusione all’interno della propria casa o giardino.

Ne esistono varie specie e sono diverse le tipologie che si diffondono pian piano. Dalla West Nile alle zanzare tigri sono davvero varie le specie presenti in natura per cui è bene fare attenzione.

In Svizzera negli ultimi anni sono state individuate diverse specie, tra cui la zanzara tigre asiatica, la giapponese, ma anche la coreana, solo per citarne alcune con diverse misure che si stanno prendendo per difendersi da questi esseri.

Sono tre specie particolarmente aggressive che arrivano a succhiare il sangue anche durante le ore diurne, non solo nelle notturne. Tendono a deporre le uova in vari recipienti, soprattutto in quelli contenenti acqua.

In casa o nel giardino è consigliabile fare particolare attenzione ai recipienti come vasi, sottovasi, ma anche innaffiatoi dal momento che qui le zanzare possono trovare l’acqua che è loro necessaria per deporre le uova. Sono poi amanti delle cose dolci, quindi attenzione ai barattoli di miele o di zucchero che andrebbero chiusi in modo ermetico proprio per evitare la loro presenza.

Zanzare: da cosa sono attirate

Sono poi diversi I fattori che tendono a caratterizzare e attirare le zanzare. Dall’anidride carbonica che si espelle sino al sudore passando per determinati colori, sono solo alcuni dei motivi che le attraggono maggiormente.

Il calore, ma anche l’odore che si emana sono caratteristiche che le rendono particolari per cui arrivano a pungere determinate persone. Alcune specie tendono a riconoscere con precisione l’odore arrivando così a pungere. Secondo gli esperti, riescono a identificare il mix di sostanze per cui giungono ad agire su alcuni soggetti.

Le donne in gravidanza, forse per il metabolismo che aumenta in questo periodo, insieme anche al sudore e al cambio di odore, risultano essere maggiormente soggetti a rischio di essere punti dalle zanzare.

Una bevanda come la birra, forse per l’odore che emana, tende a essere maggiore fonte di attrazione per questi insetti. In base a uno studio condotto in Florida, le zanzare sono attratte dal sudore durante l’attività fisica per cui sarebbe meglio limitarsi nelle ore più calde onde evitare di sudare eccessivamente.

